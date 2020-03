В Ираке обстреляли базу с военными США и Британии. Погибли двое американцев и британец

Источник материала: Tut.by

Военная база Таджи в Ираке, где размещены британские и американские войска, была обстреляна ракетами. В нескольких километрах к югу от базы нашли пусковую установку на платформе автомобиля Kia Binco, пишет Русская служба ВВС .

Об обстреле базы сообщило командование американских сил в Ираке. Погибли трое: солдат вооруженных сил США, американский сотрудник сторонней компании, работавший на базе, и британский солдат. Около десяти человек ранены.

Официальный представитель командования вооруженных сил США в Ираке и Сирии полковник Майлз Кэггинс заявил, что обстрел произошел в 19.35 по местному времени, и что инцидент расследуется. О том, кто мог обстрелять базу, он не сказал.

Кэггинс написал в «Твиттере», что базу обстреляли «небольшими ракетами», и опубликовал фотографии самодельной пусковой установки на основе автомобиля Kia Binco. Этот автомобиль нашли после обстрела в пяти километрах от базы, написано в посте.