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Первый случай спорадического заражения коронавирусом зафиксирован в Малайзии

12.03.2020 16:34 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Инфицированный человек не выезжал заграницу и не контактировал с зараженными людьми, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Star.

Ситуация означает, что вирус начал распространяться в обществе без возможности гарантированного контроля.  То – третья фаза распространения болезни.

Пациент был выявлен в ходе анализа 600 образцов биомассы пациентов, у которых есть симптомы воспаления легких и гриппа, отметили в издании со ссылкой на генерального директора эпидемиологического департамента Минздрава Малайзии Нур Хишшама Абдуллу.

«В материале для анализов, собранном у 600 пациентов с симптомами респираторных заболеваний и гриппа, один из образцов показал положительный результат», – добавил глава департамента.

Сейчас медики пытаются установить первоисточник заражения.

С начала вспышки вируса в Малайзии зарегистрировано 149 случаев заражения, 26 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Александр Лукашенко 12 марта на встрече с главой Минздрава Беларуси Владимиром Караником заявил, что стране удалось спокойно пройти опасный период, и паниковать из-за коронавируса не нужно.

Во Всемирной организации здравоохранения ситуацию с коронавирусом назвали пандемией. Угроза глобального заболевания коронавирусом COVID-19 увеличивается с каждым днем.

 
 
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Инфицированный человек не выезжал заграницу и не контактировал с зараженными людьми, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Star.
 
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