Первый случай спорадического заражения коронавирусом зафиксирован в Малайзии

Инфицированный человек не выезжал заграницу и не контактировал с зараженными людьми, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Star.

Ситуация означает, что вирус начал распространяться в обществе без возможности гарантированного контроля. То – третья фаза распространения болезни.

Пациент был выявлен в ходе анализа 600 образцов биомассы пациентов, у которых есть симптомы воспаления легких и гриппа, отметили в издании со ссылкой на генерального директора эпидемиологического департамента Минздрава Малайзии Нур Хишшама Абдуллу.

«В материале для анализов, собранном у 600 пациентов с симптомами респираторных заболеваний и гриппа, один из образцов показал положительный результат», – добавил глава департамента.

Сейчас медики пытаются установить первоисточник заражения.

С начала вспышки вируса в Малайзии зарегистрировано 149 случаев заражения, 26 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Александр Лукашенко 12 марта на встрече с главой Минздрава Беларуси Владимиром Караником заявил , что стране удалось спокойно пройти опасный период, и паниковать из-за коронавируса не нужно.