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Первый случай спорадического заражения коронавирусом зафиксирован в Малайзии
12.03.2020 16:34 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Инфицированный человек не выезжал заграницу и не контактировал с зараженными людьми, сообщает
Ситуация означает, что вирус начал распространяться в обществе без возможности гарантированного контроля. То – третья фаза распространения болезни.
Пациент был выявлен в ходе анализа 600 образцов биомассы пациентов, у которых есть симптомы воспаления легких и гриппа, отметили в издании со ссылкой на генерального директора эпидемиологического департамента Минздрава Малайзии Нур Хишшама Абдуллу.
«В материале для анализов, собранном у 600 пациентов с симптомами респираторных заболеваний и гриппа, один из образцов показал положительный результат», – добавил глава департамента.
Сейчас медики пытаются установить первоисточник заражения.
С начала вспышки вируса в Малайзии зарегистрировано 149 случаев заражения, 26 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
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Инфицированный человек не выезжал заграницу и не контактировал с зараженными людьми, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Star.
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