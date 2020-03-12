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Премьер-министр Канады самоизолировался. Его жену проверяют на коронавирус

12.03.2020 19:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи подозревают коронавирус. Премьер на время самоизолировался дома, пишет The Globe and Mail.


Фото: Reuters

Софи Трюдо сдала тест на COVID-19. Премьер-министр решил самоизолироваться и работать из дома до тех пор, пока не придут результаты анализов, сообщили 12 марта в канцелярии премьер-министра.

У супруги Трюдо накануне появились легкие симптомы гриппа, в том числе температура. Она также находится дома в ожидании результатов анализов.

— Доктор посоветовал премьер-министру продолжать ежедневную деятельность, поскольку у него нет никаких симптомов. Из предосторожности премьер-министр решил самостоятельно изолироваться и работать из дома до получения результатов Софи, — говорится в сообщении канцелярии.

Джастин Трюдо и Софи Грегуар женаты почти 15 лет, у пары два сына и дочь.

В Канаде зафиксированы более 100 случаев коронавируса и один летальный исход.

 
 
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У жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи подозревают коронавирус.
 
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