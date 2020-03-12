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«Самый серьезный кризис за столетие». Франция закрывает учебные заведения, Чехия вводит режим ЧС

12.03.2020 23:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом. Он заявил, что мы только в начале эпидемии. В Чехии ввели режим ЧС из-за угрозы коронавируса.


Фото: Reuters

Франция

— По всей Европе эпидемия усиливается. Приоритетом будет наше здоровье. Я не буду идти ни на какие компромиссы. Эпидемия коронавируса, которая поражает все континенты и европейские страны, является самым серьезным кризисом в области здравоохранения, который Франция пережила за столетие, — заявил Эммануэль Макрон, сообщает BFM TV.

Он отметил, что «необходимо срочно защитить наиболее уязвимые слои населения и обуздать эпидемию».

— Я прошу всех, кому за 70, страдающих хроническими заболеваниями, как можно больше оставаться дома.

С понедельника, 16 марта, во Франции закроют сады, школы и университеты «до дальнейшего уведомления». При этом назначенные на 15 и 22 марта муниципальные выборы отменять не будут. Приоритетом, по словам Макрона, является замедление развития эпидемии. Он призвал французов ограничить поездки (только в случае острой необходимости). Что касается того, будут ли закрывать границы, то это будет решаться «в европейском масштабе».

По последним данным, во Франции подтверждено 2876 случаев заражения и 61 смертельный исход.

Чехия

Правительство Чехии вводит с 12 марта режим ЧС в стране из-за угрозы распространения коронавируса. Режим вводится на 30 дней, он может быть продлен при необходимости. Запрещаются массовые мероприятия с количеством участников более 30 человек, кроме собраний и заседаний государственных органов, судов и похорон.

Во время режима ЧС может регулироваться поставка медицинских препаратов и изделий.

Въезд в Чехию закроют для граждан 15 стран. В список вошли Китай, Корея, Иран, Италия, Испания, Австрия, Германия, Швейцария, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Норвегия, Дания и Франция. Граждане Чехии также не могут выезжать в эти страны. На границах выставят патрули из военных, пишет РБК.

Кроме того, Чехия приостанавливает прием заявлений на получение виз, сообщается на сайте посольства Чехии в Москве.

«Правительство Чешской Республики приняло резолюцию о принятии кризисной меры. С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливают прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз. Меры также касаются членов семей граждан ЕС», — сказано в сообщении.

В Чехии зарегистрировано 96 случаев коронавируса.

 
 
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Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом. Он заявил, что мы только в начале эпидемии. В Чехии ввели режим ЧС из-за угрозы...
 
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