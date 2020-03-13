Новый черный день. Биржи закрылись с рекордным падением

Источник материала: Tut.by

12 марта мировые рынки закрылись рекордным падением котировок. На Нью-Йоркской фондовой бирже ключевые индексы потеряли более 9%. Это худший показатель с октября 1987 года. На рынки повлияли опасения в мире по поводу распространения коронавируса.



Фото: Reuters

Американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2352,60 пункта (9,99%) и остановился на отметке 21 200,62 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 260,74 пункта (9,51%) и оказался на отметке 2 480,64 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 750,25 пункта (9,43%), до 7201,80 пункта.

Котировки падали так быстро, что пришло прервать торги через 15 минут после начала. Ситуацию на спасло объявление Федеральной резервной системы США о поддержке фондового рынка на 1,5 триллиона долларов. На время — через пару часов биржи вновь устремились вниз.

Европейские рынки также несут потери — 12%, здесь помощь Европейского центробанка также не помогла, пишет Reuters . Индекс Московской биржи снизился на 8,28%, до 2286,4 пункта. Он опустился ниже 2350 пунктов впервые с конца 2018 года.

На ситуацию повлияло также решение президента США Дональда Трампа о 30-дневном запрете въезда из Европы в США и меры, принимаемые Европой для прекращения распространения вируса.

СМИ окрестиили минувшие торги «новым черным понедельником» (в «черный понедельник» 19 октября 1987 года произошел единовременный обвал американского рынка акций — прим. TUT.BY).