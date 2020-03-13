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У супруги премьера Канады Трюдо подтвердился коронавирус

13.03.2020 06:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-секретаря главы канадского правительства Кэмерона Ахмада.

«После рекомендаций медиков Софи Грегуар-Трюдо прошла тест на COVID-19. Результаты оказались положительными», — сказал он. По словам Ахмада, супруга премьер-министра будет находиться в изоляции. «Она чувствует себя хорошо, принимает все меры предосторожности, и у нее незначительные симптомы заболевания», — уточнил пресс-секретарь.

Ахмад также сообщил, что премьер Трюдо чувствует себя хорошо, и у него нет симптомов коронавируса, но так же как и его супруга, в течение 14 дней глава правительства будет находиться на домашнем карантине. «По совету врачей он не будет проходить тест [на коронавирус] на данном этапе, так как у него нет симптомов [заболевания]. По тем же причинам доктора говорят, что нет никакой угрозы тем людям, с кем он контактировал в последнее время», — отметил пресс-секретарь.

В сообщении отмечается, что Трюдо продолжит в полной мере исполнять свои обязанности и в пятницу обратится к нации с заявлением. 12 марта Трюдо все личные встречи провел в телефонном режиме.

В Канаде первый случай заражения коронавирусом зафиксирован 25 января. На данный момент вирус выявлен у 138 человек, один заразившийся умер. Большая часть инфицированных прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта, в ряде случаев заразились родственники вернувшихся, девять пациентов уже полностью вылечились. По данным Минздрава Канады, 79% заболевших — это люди старше 40 лет.

 
 
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В сообщении отмечается, что Трюдо продолжит в полной мере исполнять свои обязанности и в пятницу обратится к нации с заявлением. 12 марта Трюдо все личные встречи...
 
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