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Пандемия коронавируса. В Италии за сутки скончались 250 человек

14.03.2020 09:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В мире заражены уже более 140 тысяч человек более чем в 130 странах, большинство выздоровели, но свыше пяти тысяч скончались, свидетельсвуют данные онлайн-мониторинга Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).


Фото: Reuters
  • По данным на 14 марта, 145 369 человек по всему миру заразились коронавирусом. Его жертвами стали 5429 человек.
  • В Европе больше всего зараженных в Италии, второе место по количеству зараженных коронавирусом занимает Испания (5232 человека), третье — Германия (3675 человек). Среди европейских государств только в одной стране пока не зафиксирован коронавирус — в Черногории.
  • В Италии число зараженных коронавирусом достигло 17 660 человек. Жертвами коронавируса стали 1266 человек, за последние сутки скончались 250 человек. Количество выздоровевших от коронавируса нового типа в Италии достигло 1439 человек. Власти Италии отмечают, что большинство пациентов, которые умерли от последствий коронавируса, — пожилые люди в возрасте более 80 лет, чуть более четверти из которых (25,8%) составляют женщины. Пик смертности от коронавирусной инфекции зафиксирован у больных в возрасте 80−89 лет. Итальянские медики считают, что реальное число людей, инфицированных коронавирусом, превышает официальные данные.
  • В Китае эпидемия пошла на спад — заболели лишь 11 человек, а умерли 13.
  • Многие страны вводят режим чрезвычайной ситуации. О введении режима ЧС в США из-за коронавируса объявил Дональд Трамп. Подробнее о мерах, которые принимают страны вы можете прочитать тут.
  • В Беларуси, по последним данным Минздрава, 27 пациентов с коронавирусом.
 
 
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В мире заражены уже более 140 тысяч человек более чем в 130 странах, большинство выздоровели, но свыше пяти тысяч скончались.
 
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