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Пандемия коронавируса. В Италии за сутки скончались 250 человек
14.03.2020 09:20 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В мире заражены уже более 140 тысяч человек более чем в 130 странах, большинство выздоровели, но свыше пяти тысяч скончались, свидетельсвуют
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В мире заражены уже более 140 тысяч человек более чем в 130 странах, большинство выздоровели, но свыше пяти тысяч скончались.
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