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Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

14.03.2020 09:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров. Об этом говорится в заявлении, опубликованном компанией в пятницу, пишет ТАСС.


Фото: Reuters

Как отмечается в документе, Гейтс сделал это, «чтобы больше времени уделять благотворительности, в том числе в сфере мирового здравоохранения, развития, образования, а также в противодействии изменению климата, в чем он все больше участвует». В заявлении отмечается, что Гейтс «по-прежнему будет советником по техническим вопросам генерального директора» Microsoft и других ее руководителей. Главой компании является сейчас Сатья Наделла.

В компании отметили, что Гейтс с июня 2008 года сократил участие в работе Microsoft, чтобы уделять больше времени благотворительному фонду, основанному им и его супругой Мелиндой. Как следует из заявления, в совете директоров Microsoft теперь остаются 12 человек.

Как подчеркнула Наделла, «Microsoft продолжит получать пользу от увлечения Гейтса техникой, его советов относительно развития продукции и сервисов».

Гейтс также сообщил в соцсети LinkedIn, что решил выйти из совета директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. «В Microsoft и Berkshire Hathaway никогда не было такого сильного руководства, так что это верный момент, чтобы предпринять данный шаг», — написал он.

Компания Microsoft была основана в 1975 году Гейтсом и Полом Алленом. Корпорация является одним из крупнейших производителей программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в американском городе Редмонд (штат Вашингтон).

 
 
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Как отмечается в документе, Гейтс сделал это, «чтобы больше времени уделять благотворительности, в том числе в сфере мирового здравоохранения, развития,...
 
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