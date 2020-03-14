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ЕС даст по 2000 евро мигрантам в Греции, если они решат вернуться на родину

14.03.2020 09:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Европейский Союз выплатит по € 2000 мигрантам в Греции, которые добровольно решат вернуться на родину. Об этом 12 марта на пресс-конференции сообщила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон, пишет RTVi.


Фото: Reuters

Выплаты будут производиться мигрантам, которые оказались на территории ЕС до 1 января. Всего на выплаты смогут рассчитывать пять тысяч беженцев. На принятие решения им предоставлен один месяц.

Особое внимание Йоханссон уделила детям мигрантов. Она заявила, что семь стран-членов ЕС согласились забрать из лагерей беженцев не меньше 1,6 тысячи детей. Би-би-си со ссылкой на «Врачей без границ» отмечает, что всего на греческих островах у побережья Турции находится больше 14 тысяч детей.

В этих лагерях беженцев, которые рассчитаны на шесть тысяч человек, находится около 42 тысяч мигрантов. Среди них граждане Сирии, а также афганцы, пакистанцы и уроженцы стран Западной Африки. Греция временно приостановила рассмотрение прошений о предоставлении убежища.

После обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб Турция заявила, что откроет границу с ЕС для беженцев. Сейчас на территории страны находятся 3,7 млн граждан Сирии. 8 марта турецкие власти объявили, что будут блокировать попытки мигрантов попасть в страны ЕС. Анкара обвинила Афины в неспособности справиться с потоком мигрантов, так как Греция отправляла суда с беженцами обратно в Турцию.

Греция пытается бороться с незаконной стихийной миграцией с помощью установки морских барьеров высотой чуть больше метра и с ночной подсветкой. Кроме того, страна увеличила число пограничников в районе греческих островов.

 
 
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Выплаты будут производиться мигрантам, которые оказались на территории ЕС до 1 января. Всего на выплаты смогут рассчитывать пять тысяч беженцев. На принятие...
 
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