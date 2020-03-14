Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию, сообщает ТАСС .



Фото: пресс-служба президента России

Закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» опубликован на портале правовой информации.

Теперь Конституционный суд должен изучить закон на соответствие Конституции. Затем, согласно предложенной Путиным процедуре, все предложенные поправки будут вынесены на общероссийское голосование единым пакетом - россияне смогут проголосовать за все поправки разом, или против.

Если россияне согласятся с поправками, то сроки действующего президента обнуляются, и он получает право вновь баллотироваться, причем дважды.