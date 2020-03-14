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Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию

14.03.2020 14:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию, сообщает ТАСС.


Фото: пресс-служба президента России

Закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» опубликован на портале правовой информации.

Теперь Конституционный суд должен изучить закон на соответствие Конституции. Затем, согласно предложенной Путиным процедуре, все предложенные поправки будут вынесены на общероссийское голосование единым пакетом - россияне смогут проголосовать за все поправки разом, или против.

Если россияне согласятся с поправками, то сроки действующего президента обнуляются, и он получает право вновь баллотироваться, причем дважды.

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Теперь Конституционный суд должен изучить закон на соответствие Конституции. Затем, согласно предложенной Путиным процедуре, все предложенные поправки будут...
 
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