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Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию
14.03.2020 14:12 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию, сообщает
Закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»
Теперь Конституционный суд должен изучить закон на соответствие Конституции. Затем, согласно предложенной Путиным процедуре, все предложенные поправки будут вынесены на общероссийское голосование единым пакетом - россияне смогут проголосовать за все поправки разом, или против.
Если россияне согласятся с поправками, то сроки действующего президента обнуляются, и он получает право вновь баллотироваться, причем дважды.
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Теперь Конституционный суд должен изучить закон на соответствие Конституции. Затем, согласно предложенной Путиным процедуре, все предложенные поправки будут...
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