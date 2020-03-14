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В России назвали различия COVID-19 и гриппа: смертность от коронавируса выше

14.03.2020 15:34 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Роспотребнадзор сообщил на своем сайте основные различия между вызываемой коронавирусом болезни COVID-19 и гриппом, отметив, что симптомы схожи, но отличается тяжесть протекания заболевания. Также COVID-19 распространяется медленнее, чем грипп, пишет ТАСС.


Фото: Reuters

«Грипп имеет более короткий средний инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) и более короткий серийный интервал (время между последовательными случаями), чем у вируса COVID-19. Серийный интервал для вируса COVID-19 оценивается в пять-шесть дней, в то время как для вируса гриппа последовательный интервал составляет три дня», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

Также отмечается, что основной причиной передачи гриппа является предсимптомная передача в первые три-пять дней, для COVID-19 она не является основной причиной передачи инфекции. Число вторичных случаев заражения для вируса COVID-19 составляет от 2 до 2,5, что превышает аналогичные показатели у гриппа.

В сообщении подчеркивается, что важным фактором передачи вируса гриппа в обществе являются дети. Вирус COVID-19 редко затрагивает возрастную группу 0−19 лет. Риск тяжелого течения заболевания возрастает для людей пожилого возраста и страдающих сопутствующими заболеваниями.

«Эти два вируса имеют похожий спектр симптомов, доля тяжелых случаев, по-видимому, отличается. Для COVID-19 данные на сегодняшний день позволяют предположить, что 80% случаев заражения являются легкими или бессимптомными, 15% — тяжелыми, требующими оксигенации, и 5% критическими, требующими вентиляции. Доли тяжелых и критических случаев выше, чем те, которые наблюдаются для гриппа», — сообщает ведомство. Отмечается, что смертность от COVID-19 выше, чем от сезонного гриппа, данные говорят о том, что общий коэффициент смертности составляет 3−4%, смертность сезонного гриппа обычно значительно ниже 0,1%.

 
 
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«Эти два вируса имеют похожий спектр симптомов, доля тяжелых случаев, по-видимому, отличается. Для COVID-19 данные на сегодняшний день позволяют предположить, что 80%...
 
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