Литва и Латвия закрывают границы и уходят на карантин

Источник материала: Tut.by

Латвия и Литва приняли решение о закрытии своих границ для иностранцев. Страны ввели карантин из-за коронавируса. Ранее о закрытии границ объявили Польша (84 случая коронавируса) и Украина (3 случая коронавируса).



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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что больше нельзя медлить ни минуты: в 00.00 16 марта в стране вводится карантин. Продлится он до 30 марта, передает Delfi . Литва ранее давала противоречивую информацию о закрытии границ. В Литве зарегистрировано 8 случаев коронавируса.

Вот какие меры включает в себя карантин:

Запрет на въезд иностранцам, кроме тех случаев, когда речь идет о транспортировке товаров, наличии вида на жительство в Литве или разрешения на работу. Запрет также не распространяется на дипломатов и военнослужащих стран НАТО, которые дислоцируются в подразделениях в Литве. Будет предоставлен гуманитарный коридор гражданам Латвии и Эстонии для возвращения домой. Кроме того, 00.00 до 19 марта разрешен транзит тех, кто возвращается в свою страну проживания.

Сократится количество пограничных пропускных пунктов, через которые можно будет въехать в Литву.

Гражданам Литвы запретили ездить в затронутые коронавирусом страны.

Запрещается торговля в магазинах, кроме продовольственных, аптек, специализированных ветеринарных аптек, рынков, торгующих пищевыми продуктами. При этом власти обещают, что границы для товаров закрывать не будут.

Закрываются кафе, бары, рестораны, за исключением услуг еды на вынос. Услуги СПА, парикмахеров, салонов красоты также отменяются.

Запрещаются все мероприятия, как в закрытых помещениях, так и на воздухе.

Запрещается вход круизных лайнеров в Клайпедский порт.

Пациенты не должны посещать лечебные учреждения. В лечебных учреждениях откладываются плановые операции, за исключением необходимой медицинской помощи.

Отменяется посещение заключенных в тюрьмах.

Гостиницы обязали, при необходимости, размещать людей на карантин, государство будет это оплачивать.

Учреждения образования остаются закрытыми, работникам государственного и частного сектора рекомендуется работать на дому.

За невыполнение правил карантина грозит административная и уголовная ответственность.

Комплекс мер приняло и правительство Латвии (26 случая коронавируса).

Пассажирские перевозки остановлены с 17 марта по 14 апреля. Ни самолеты, ни паромы, ни автобусы в Латвию пропускать не будут. На легковой машине можно вернуться и после 17 марта. У латвийцев есть два дня, чтобы вернуться в страну — позже с этим будут проблемы.

Посольства и консульства перестают выдавать въездные визы иностранцам.

Массовые мероприятия запрещены. Неорганизованно можно собираться группами до 50 человек и расходиться до 23 часов.

Школы и вузы закрыты, но детсады будут работать. Под расписку от родителей: они должны каждую неделю приносить заявление, в котором подтверждают, что дети и члены семьи за последние 14 дней не были в зоне, пораженной коронавирусом и не контактировали с зараженными COVID-19.

Государственные централизованные экзамены в школах переносятся на май.

МИД Беларуси опубликовал для граждан страны телефоны консулов белорусских посольств в странах-соседках, которые вводят ограничительные меры из-за коронавируса.