Самый богатый, самый старый, самый скандальный… Что вы знаете о президентах США?

Источник материала: Tut.by

В ноябре в США пройдут выборы президента. Но гонка за кресло главы Белого дома уже началась. А пока там вовсю идут кокусы и дебаты, предлагаем вам проверить, что вы знаете о бывших президентах США и их достижениях. Предупреждаем, будет непросто: ведь за всю историю Соединенных Штатов президентов у них было больше сорока!