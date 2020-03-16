В ВОЗ предсказали дальнейший рост смертности от коронавируса в Европе

Источник материала: Tut.by

Там объяснили, что в ряде стран эпидемия находится на начальной стадии. В Италии при этом будет расти число как умерших, так и выздоровевших, пишет РБК .



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В ближайшие недели смертность от коронавируса в странах Европы продолжит расти. Об этом агентству «РИА Новости» официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич. Он объяснил это тем, что целый ряд государств находятся на начальной стадии эпидемии.



Для сравнения в Италии многие скончавшиеся в последние дни заболели еще 2-3 недели назад. По его словам, в ближайшее время в этой стране будет расти как число жертв инфекции, так и число выздоровевших. При этом проблемой является тот факт, что отслеживать контакты больных в условиях быстрого распространения коронавируса в Италии стало значительно сложней.



По данным онлайн-мониторинга Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США) на 6.00 16 марта всего в мире заражены более 169 тыс. человек. 6513 умерли, 77,2 тыс. выздоровели. При этом число инфицированных в остальных странах теперь больше чем в КНР (88 тыс.).