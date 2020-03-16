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В ВОЗ предсказали дальнейший рост смертности от коронавируса в Европе
16.03.2020 06:27 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Там объяснили, что в ряде стран эпидемия находится на начальной стадии. В Италии при этом будет расти число как умерших, так и выздоровевших, пишет
В ближайшие недели смертность от коронавируса в странах Европы продолжит расти. Об этом агентству
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Там объяснили, что в ряде стран эпидемия находится на начальной стадии. В Италии при этом будет расти число как умерших, так и выздоровевших.
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