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В Италии более 3 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки
16.03.2020 22:13 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Италии за сутки зафиксировано 3233 новых случая заражения коронавирусом. Об этом
Умерли от COVID-19 за сутки 349 человек. Выздоровели — 414.
Общее число зараженных в стране достигло 27 980 человек, погибли 2158 человек, выздоровели 2749.
Италия занимает первое место в Европе по количеству инфицированных. С 10 марта в стране
Спустя два дня правительство объявило об
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Умерли от COVID-19 за сутки 349 человек. Выздоровели - 414.
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