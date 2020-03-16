В Италии более 3 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Источник материала: Tut.by

В Италии за сутки зафиксировано 3233 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.



Фото: Reuters

Умерли от COVID-19 за сутки 349 человек. Выздоровели — 414.

Общее число зараженных в стране достигло 27 980 человек, погибли 2158 человек, выздоровели 2749.

Италия занимает первое место в Европе по количеству инфицированных. С 10 марта в стране начали действовать ограничительные меры: запретили все массовые мероприятия, в том числе национальный футбольный чемпионат, закрыли школы и университеты .

Спустя два дня правительство объявило об ужесточении карантина : в Италии закрыли заведения общепита и магазины, кроме продуктовых и аптек, людям без крайней надобности запрещено покидать жилища.