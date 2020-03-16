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Макрон: Евросоюз закроет внешние границы с 17 марта

16.03.2020 23:44 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Евросоюз закрывает внешние границы с 17 марта на 30 дней. Об этом сообщил в понедельник во время телевизионного обращения к нации президент Франции Эммануэль Макрон.


Фото: Reuters

«Во вторник, в полдень, границы ЕС, Шенгенской зоны будут закрыты на 30 дней. Поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом приостанавливаются на этот срок», — сказал он. Макрон отметил, что «это общее решение, принятое этим утром европейскими лидерами».

Президент подчеркнул, что «угроза коронавируса стала реальностью». «Мы находимся в состоянии войны. Наш враг невидим, но он есть, и он наступает», — сказал Макрон. «Я вновь прошу вас оставаться дома и сохранять спокойствие», — обратился президент к французам.

Ранее ограничить въезд в ЕС на 30 дней рекомендовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Предлагаемое ограничение не коснется резидентов стран ЕС, членов семей граждан Евросоюза, дипломатов, а также специалистов, участвующих в борьбе с новым вирусом. Фон дер Ляйен также отметила необходимость создать «зеленые коридоры» для транспортировки через границы жизненно необходимых грузов.

«Лишь таким образом можно избежать нехватки продуктов питания или медицинского оборудования», — подчеркнула она.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель официально выдвинет это предложение на саммите лидеров ЕС 17 марта, который пройдет в формате видеоконференции, сообщает DW.

 
 
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«Во вторник, в полдень, границы ЕС, Шенгенской зоны будут закрыты на 30 дней. Поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом приостанавливаются на этот...
 
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