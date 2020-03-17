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Зеленский назначил нового генпрокурора Украины

17.03.2020 15:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Украине — новый генеральный прокурор. Соответствующий указ 17 марта подписал президент страны Владимир Зеленский.


Фото: korrespondent.net

Должность получила Ирина Венедиктова. Ранее ее кандидатуру предложил Зеленский, на сегодняшнем заседании Верховная рада проголосовала «за».

Ирина Венедиктова ранее исполняла обязанности председателя Государственного бюро расследований, была народным депутатом от партии «Слуга народа».

 
 
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В Украине - новый генеральный прокурор. Соответствующий указ 17 марта подписал президент страны Владимир Зеленский.
 
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