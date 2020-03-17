|
Зеленский назначил нового генпрокурора Украины
17.03.2020 15:18 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Украине — новый генеральный прокурор. Соответствующий указ 17 марта
Должность получила Ирина Венедиктова. Ранее ее кандидатуру предложил Зеленский, на сегодняшнем заседании Верховная рада проголосовала «за».
Ирина Венедиктова ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Украине - новый генеральный прокурор. Соответствующий указ 17 марта подписал президент страны Владимир Зеленский.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)