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Бывший лидер Шотландии оправдан судом. 10 женщин обвиняли его в сексуальном насилии

24.03.2020 12:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший лидер Шотландской национальной партии и глава правительства Шотландии, а ныне ведущий российского телеканала RT Алекс Салмонд оправдан по обвинениям в попытке изнасилования и приставаниях к 10 женщинам.


Фото: Reuters

Суд присяжных пришел к выводу, что Салмонд не виновен ни по одному из 12 обвинений, а еще одно обвинение в попытке изнасилования признано недоказанным (шотландские присяжные могут вынести еще и такой вердикт; его практические последствия такие же, как у вердикта «невиновен»).

Политик изначально настаивал на своей невиновности.

Ранее в деле фигурировало обвинение в домогательствах еще к одной женщине, но обвинение решило не приобщать его к делу. Суд над Салмондом длился две недели.

Среди женщин, обвинявших Салмонда, были политик из его партии, сотрудница партии, а также несколько действующих и бывших шотландских госслужащих. Все выдвинутые обвинения в адрес Салмонда относились к периоду его работы первым министром Шотландии.

Во время дачи свидетельских показаний в суде Салмонд сказал, что все обвинения были преднамеренно сфабрикованы ради политических целей.

Он отметил, что никогда в жизни не пытался добиться сексуальных отношений без согласия партнерши.

В августе 2019 года Салмонд в результате продолжавшейся год тяжбы отсудил более полумиллиона фунтов у правительства Шотландии, которое провело собственное внутреннее расследование обвинений в его адрес.

Правительство, возглавляемое бывшей заместительницей Салмонда в партии Николой Стерджен, признало, что расследование шло с нарушениями, и возместило Салмонду судебные издержки в размере 512 тыс. фунтов (580 тысяч долларов по нынешнему курсу).

Алекс Салмонд дважды возглавлял Шотландскую национальную партию, чьей программной целью является выход Шотландии из состава Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, и в 2007 году привел ее к власти на выборах.

Он ушел в отставку после проигрыша на референдуме о независимости Шотландии осенью 2014 года, и партию и правительство возглавила его заместительница Никола Стерджен, которая и поныне занимает эти посты.

 
 
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Салмонд заявил в суде, что все обвинения были преднамеренно сфабрикованы ради политических целей.
 
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