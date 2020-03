«Открой эту чертову дверь!» Как пилот Germanwings совершил суицид в небе - и унес с собой еще 149 жизней

Источник материала: Tut.by

Пять лет назад произошла катастрофа авиалайнера А320−211 немецкой компании Germanwings, следовавшего по маршруту Барселона — Дюссельдорф. Самолет врезался в горную гряду южных Альп, погибли все находившиеся на борту 150 человек. Расследование выяснило, что к столкновению привели намеренные действия второго пилота Андреаса Лубица, много лет страдавшего от психологических проблем и решившего таким образом свести счеты с жизнью. Подобная катастрофа — не первая в истории мировой авиации, но самая масштабная по количеству жертв среди тех, где достоверной причиной крушения является самоубийство пилота.

Самолет, принадлежавший Germanwings — бюджетному подразделению компании Lufthansa — с небольшим опозданием вылетел утром во вторник, 24 марта 2015 года, в 10.01 из испанской Барселоны в немецкий Дюссельдорф. Маршрут должен был пролегать через Лионский залив, затем над французскими Альпами и дальше на север. На борту находилось 144 пассажира из 18 стран, среди которых 16 старшеклассников и двое учителей из немецкого городка Хальтерн-ам-Зе, бывших в Испании по программе обмена, а также известные оперные певцы Олег Брыжак и Мария Раднер с мужем и двухлетним сыном. Также в авиалайнере было шесть членов экипажа: два пилота и четыре бортпроводника.

Через полчаса после взлета самолет начал резкое снижение со своей крейсерской высоты в 12 тысяч метров. Его скорость быстро увеличилась до максимально возможной — около 700 километров в час. Диспетчеры аэропорта Марселя, которые отслеживали самолет на французском отрезке его пути, сразу забили тревогу. Они 11 раз безуспешно пробовали связаться с бортом и даже попросили другой самолет передать запросы диспетчера, но все попытки остались без ответа. Через 10 минут после начала снижения воздушное судно пропало с радаров на высоте 1882 метра. Самолет врезался в гору близ деревушки Ле-Верне, что примерно в 100 километрах к северо-западу от Ниццы.

Авиалайнер был полностью уничтожен, никаких крупных фрагментов не осталось — только относительно небольшие обломки. Спасателям не удалось найти выживших.

Французские и немецкие спецслужбы сразу приступили к расследованию, направив на место происшествия своих специалистов. В расследовании также принимало участие американское ФБР.

За два месяца до катастрофы в Париже произошла атака исламистов на редакцию журнала Charlie Hebdo, поэтому тут же начала высказываться версия теракта. Однако ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за крушение.

Самолет принадлежал лоукостеру Germanwings, и ему было 24 года, что, в свою очередь, заставило некоторых усомниться в технической исправности судна и способности лоукостеров обеспечить безопасность пассажиров. Полное техобслуживание самолет проходил примерно за полтора года до катастрофы, успешно проходя регулярные предполетные технические проверки. Накануне вылета, 23 марта, техниками была обнаружена и устранена мелкая неисправность — проблема с левой передней створкой шасси, которая никак не могла привести к падению, даже если бы проявилась во время полета. Все это говорило об удовлетворительном состоянии воздушного судна.

Срабатывание бомбы на борту было также исключено данными радара, свидетельствовавшими о плавном снижении самолета, а также изучением характера разброса обломков: при взрыве в воздухе они бы упали на гораздо большей территории.

Было установлено, что погодные условия в этой части Альп тем утром были почти идеальными.

Пока велись поиски бортовых самописцев, не исключалась версия разгерметизации кабины: как заявляли специалисты, на высоте следования борта недостаток кислорода привел бы к потере сознания пилотами за 10−15 секунд.

Речевой самописец, располагавшийся в кабине пилотов, оказался некритично поврежден, его удалось расшифровать вместе со вторым черным ящиком, который нашли позже. Именно их данные и пролили свет на трагедию.

Расшифровка черных ящиков позволила воспроизвести ход событий. Вскоре после взлета и набора необходимой высоты командир воздушного судна Патрик Зонденхаймер отлучился в туалет, в кабине остался только второй пилот Андреас Лубиц. Звук его дыхания на записи речевого самописца свидетельствовал, что разгерметизации не произошло, но не объяснял причин катастрофы. Однако основной черный ящик, найденный позже, зарегистрировал, что сразу после того, как Лубиц остался один, он стал снижаться, при этом увеличивая скорость самолета.

Вернувшись из туалета, капитан обнаружил, что не может попасть в кабину. После терактов 11 сентября 2001 года кабины всех самолетов имеют защиту от проникновения извне: дверь может выдержать взлом и выстрелы, а чтобы ее открыть вводится особый секретный код, но эта возможность может быть заблокирована изнутри — именно так и поступил Лубиц.

Второй пилот мог видеть командира стоящим перед камерой, установленной у двери кабины. Зонденхаймер стучал и просил Лубица открыть дверь, затем попытался связаться с ним по внутренней связи — безрезультатно. Видимо, после этого капитан взял аварийный топор, предусмотренный на борту для тушения пожара под обшивкой. На записи слышны многочисленные тяжелые удары, а также крики командира: «Открой эту чертову дверь!». Пассажиры заметили приближающееся крушение в последний момент, запись зафиксировала их крики незадолго до столкновения. Однако сам второй пилот не издавал ни звука, его дыхание оставалось спокойным до самого конца.

Дальнейшее расследование показало, что рейс 4U9525 стал вторым полетом Лубица за день. Первый был в обратном направлении, из Дюссельдорфа в Барселону. Капитан также выходил из кабины, а Лубиц в это время производил манипуляции с высотой: ненадолго установил ее на значении 300 метров, но все исправил до того, как за штурвал вернулся командир. По всей видимости, это была своеобразная репетиция самоубийства.

Следователи провели обыски на квартире Лубица, опросили его коллег, знакомых, родственников и врачей, к которым тот обращался. Оказалось, что второй пилот пребывал в тяжелом психологическом состоянии и долгое время страдал от депрессии, наблюдался у многих неврологов и психиатров. За предшествовавшие катастрофе пять лет Лубиц консультировался более чем у сорока специалистов. За несколько месяцев до крушения он проходил диагностическое обследование в университетской клинике Дюссельдорфа, трижды посетив больницу. В его квартире нашли много препаратов для лечения психических заболеваний.

Бывшая невеста Лубица рассказала о его психологических проблемах: «Посреди разговора он неожиданно раздражался и начинал кричать на меня. По ночам он просыпался и кричал, что наш самолет падает, поскольку его мучили кошмары». Также он говорил ей, что однажды сделает что-то, что изменит всю систему, и все узнают и запомнят его имя. Девушка заявила, что он был приятным и открытым человеком, однако как только его проблемы стали очевидны, она разорвала с ним отношения. Большинство знакомых Лубица знали его как уравновешенного и адекватного профессионала, любившего авиацию и спорт.

Как заявлял врачам сам Лубиц, в конце 2014 года он попал в автомобильную аварию и получил травмы из-за срабатывания подушки безопасности. Он был уверен, что из-за этого у него появились проблемы с глазами, хотя никаких нарушений выявлено не было. В последнем электронном письме, отправленном своему психиатру, Лубиц жаловался на то, что врачи не могут объяснить ухудшение его зрения, что у него участились приступы паники и появились навязчивые мысли о возможной слепоте, из-за чего он почти не спал по ночам. Также он рассказал, что двумя неделями ранее начал принимать антидепрессант, удвоив его дозу, когда понял, что легче ему не становится. Он все больше боялся, что из-за проблем со зрением его карьере придет конец. Неясно, знали ли все его врачи, к скольким их коллегам уже обращался Лубиц, и были ли они в курсе, что он работает пилотом. После катастрофы некоторые специалисты на основании обнародованных сведений о Лубице делали предположения, что он страдал депрессией с психотическими чертами, то есть имел несколько серьезных нарушений одновременно.

Однако серьезные психологические проблемы и суицидальные наклонности появились у Лубица еще до того, как он получил лицензию пилота. Поступив в летную школу Lufthansa в Бремене в сентябре 2008 года, он вскоре внезапно прервал обучение, а через девять месяцев, намереваясь его возобновить, выслал медицинские документы, свидетельствовавшие о пережитой им тяжелой депрессии. Еще через год он продолжил обучение в центре подготовки пилотов Lufthansa в Аризоне, США, где его состояние ни у кого не вызвало нареканий. В целом за период с 2009 по 2014 год Лубиц шесть раз проходил медицинское обследование и тестировался на профпригодность компанией, последний раз за семь месяцев до крушения. В личном деле Лубица стояла пометка о том, что он нуждается в регулярном освидетельствовании на предмет ухудшения состояния здоровья. Однако руководство авиакомпании так и не сообщило об этом Федеральному ведомству по управлению воздушным движением Германии как того требовали правила.

Следствие установило, что Лубиц пытался найти в интернете возможность купить цианистый калий, сильнодействующее снотворное и лекарства, сочетание которых может привести к смерти. За несколько дней до катастрофы он искал варианты самоубийства, информацию об устройстве двери кабины пилотов и ее блокировке, а также способы лечения психических заболеваний.

В его квартире было найдено порванное предписание врача, позволявшее Лубицу не работать в этот период по состоянию здоровья и включавшее дату катастрофы. Многие врачи и раньше выписывали Лубицу больничные листы, но никто из них не связался с авиакомпанией напрямую, чтобы сообщить о состоянии пилота.

В истории мировой авиации это уже не первое крушение, вызванное самоубийством пилота, но самое крупное по количеству жертв, если речь не идет о терактах. Некоторыми высказывается версия, что причиной исчезновения в 2014 году самолета Malaysia Airlines стал суицид одного из пилотов.

Однако именно после катастрофы лайнера Germanwings начала активно обсуждаться возможность изменений в правилах безопасности, а также варианты их модернизации. Например, предлагалось даже внедрить систему дистанционного управления самолетом или отдельными его системами диспетчерами с земли для экстренных случаев. Многие также советовали взять пример с израильской авиакомпании El Al, которая установила в своих самолетах специальные туалеты при кабинах, так что пилотам вообще нет необходимости выходить в салон. Однако все эти варианты оказались неприемлемыми для большинства авиакомпаний и служб в силу дороговизны их реализации. Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) выпустило рекомендацию, где говорилось о необходимости присутствия в кабине двух членов экипажа, среди которых одним обязательно должен быть пилот, на всем протяжении полета. Рекомендации сразу последовала Lufthansa и многие другие авиакомпании, хотя некоторые перевозчики имели такие правила задолго до крушения самолета Germanwings.

Тестирование на профпригодность и медицинский контроль экипажа ужесточили. И раньше при регулярном медицинском освидетельствовании пилотов присутствовала проверка на психические отклонения, но узких специалистов в этой области для этого почти не привлекали. Лишь в 2018 году, следуя рекомендации EASA, Евросоюз ввел более жесткие правила предполетного медицинского освидетельствования экипажа, включающие обязательные психологические проверки и тесты на алкоголь и психоактивные вещества как для местных, так и для иностранных пилотов. Также авиакомпании должны обеспечивать для членов экипажей доступ к особой программе поддержки в случае психологических проблем.

Французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, занимавшееся расследованием катастрофы, а затем и EASA предложили найти компромисс и рассмотреть возможность снизить правовую защиту врачебной тайны в случаях угрозы общественной безопасности. Эти рекомендации были тут же раскритикованы представителями авиационной отрасли: пилот, зная о том, что его диагноз может быть раскрыт медиками, может отказаться от похода к врачу, чтобы не навредить своей карьере и не потерять летную лицензию. В Германии за разглашение врачебной тайны медикам может грозить наказание от крупного штрафа до года тюрьмы. В странах ЕС на тот момент уже действовали правила, по которым врачам разрешается раскрывать врачебную тайну в случае угрозы жизни и здоровью других людей: например, если пациент сообщает о намерении навредить кому-то, чего не было в случае Лубица. Развернувшаяся дискуссия так и не привела к конкретным изменениям в законодательстве.

Федеральная прокуратура ФРГ закрыла дело в сентябре 2017 года без предъявления кому-либо обвинений. Единственным виновником катастрофы был признан второй пилот Андреас Лубиц. Для привлечения к ответственности врачей или представителей авиакомпании не нашлось оснований. Lufthansa выплатила компенсации семьям погибших, однако они, посчитав их «смехотворными» и «оскорбительными», подали многочисленные иски в суды Германии, Испании и даже США с требованием увеличить их размер. Тяжбы продолжаются до сих пор.

Многие и сейчас спрашивают: можно ли было предотвратить катастрофу, и если да, то в какой момент и кто должен был это сделать? Эти вопросы остаются без ответа.

