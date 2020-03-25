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СМИ узнали о поддержке Трампом плана по вытеснению России с рынка нефти

25.03.2020 11:34 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп одобрил планы Саудовской Аравии по вытеснению России с нефтяного рынка. Об этом со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников сообщает Politico.


По словам собеседника издания, в ходе телефонных переговоров 9 марта с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Трамп рекомендовал ему «держать [цены] низкими, но сохранять их рентабельными» для американских нефтяных компаний. Однако падение цен на нефть за две недели после этого звонка застало администрацию президента врасплох, сказал источник. «Никто и не думал, что она [стоимость нефти] упадет так низко», — отметил он.

Как пишет Reuters, на фоне обвала на нефтяном рынке, вызванного ценовой войной между Россией и Саудовской Аравией, Трамп планирует назначить экс-советника по нацбезопасности по делам Ближнего Востока и Северной Африки и бывшего помощника министра Дэна Бруйетта Викторию Коутс спецпредставителем по энергетике в Саудовской Аравии. Это назначение обеспечит «дополнительное присутствие» ведомства в регионе, сообщили агентству в Министерстве энергетики США.

Падение стоимости на нефть продолжается после того, как 6 марта на совместном заседании ОПЕК с представителями стран, не входящих в картель, в том числе России, не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Москва выступала за то, чтобы оставить добычу на том же уровне, а Эр-Рияд выступил за снижение объемов. В результате соглашение ОПЕК+ распалось и нефтяные котировки обрушились. Для России, как сообщили РБК в «Роснефти», эта сделка была «лишена смысла»: уступая собственные рынки, страна раз за разом лишь «расчищала место» для американской сланцевой нефти.

Позднее Райан Ситтон, представитель регулятора нефтяной отрасли штата Техас, в котором находится главный центр сланцевой добычи — Пермский бассейн, сообщил, что обсудил с руководством ОПЕК сложившуюся на рынке ситуацию. По его словам, он может провести переговоры и с Россией, и с Саудовской Аравией, сообщала Politico.

О том, что США смогут в нужное время вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке, ранее заявлял Трамп. По его словам, Вашингтон ищет «нечто среднее» между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности.

 
 
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Однако падение цен на нефть за две недели после этого звонка застало администрацию президента врасплох, сказал источник. «Никто и не думал, что она [стоимость...
 
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