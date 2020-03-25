Бывший министр иностранных дел Украины задержан по подозрению в убийстве

Источник материала: Tut.by

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве, сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.



Фото: wikimedia.org

Бывшего министра подозревают в умышленном убийстве бизнесмена Сергея Старицкого. По данным замглавы МВД, в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары был обнаружен труп Старицкого с огнестрельным ранением. Выстрел был сделан из наградного оружия владельца дома.

«Кожара и его жена изначально и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством. Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала „Интер“ и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить», — написал Геращенко в Facebook.

Экс-министра доставили в суд для избрания меры пресечения.

Старицкий был основателем и генеральным директором Atlantic Group (рекламные, маркетинговые и PR-услуги), был директором телеканала «Тонис», членом правления телеканала «Интер», президентом хоккейного клуба «Сокол», кроме того, был основателем и директором компании «Спорт Медиа Проект».

Кожара занимал пост министра иностранных дел с 2012 по 2014 годы в правительстве Николая Азарова при президенте Викторе Януковиче.