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Бывший министр иностранных дел Украины задержан по подозрению в убийстве
25.03.2020 15:32 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве,
Бывшего министра подозревают в умышленном убийстве бизнесмена Сергея Старицкого. По данным замглавы МВД, в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары был обнаружен труп Старицкого с огнестрельным ранением. Выстрел был сделан из наградного оружия владельца дома.
«Кожара и его жена изначально и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством. Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала „Интер“ и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить», — написал Геращенко в Facebook.
Экс-министра доставили в суд для избрания меры пресечения.
Старицкий
Кожара занимал пост министра иностранных дел с 2012 по 2014 годы в правительстве Николая Азарова при президенте Викторе Януковиче.
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Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве.
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