Семья агента ФБР, пропавшего 13 лет назад во время секретной операции ЦРУ, сообщила о его смерти

Источник материала: Tut.by

Власти США пришли к выводу, что бывший агент ФБР Роберт Левинсон, пропавший в Иране в 2007 году, умер, находясь в заключении. Об этом сообщила его семья.



Фото: fbi.gov

Левинсон пропал в марте 2007 года, когда поехал на встречу со своим источником на иранском острове Киш. Долгие годы власти США утверждали, что в Иране Левинсон работал в качестве частного аналитика, но в 2013 году агентство Associated Press выпустило расследование, в котором говорилось, что в Иран Левинсона послало ЦРУ — при этом у санкционировавших секретную командировку сотрудников не было соответствующих полномочий.

ЦРУ пришлось провести внутреннее расследование, по итогам которого трое высокопоставленных аналитиков были уволены, многие сотрудники получили дисциплинарные взыскания, а правила проведения операций были изменены. Управление также выплатило семье Левинсона 2,5 миллиона долларов компенсации и дополнительно 120 тысяч, которые агент должен был получить по контракту — это было сделано в досудебном порядке, так как ЦРУ хотело избежать слушаний и не допустить разглашения деталей операции.

За информацию о местонахождении Левинсона была объявлена награда в размере миллиона долларов. В ФБР считали, что за исчезновением агента стоят власти Ирана. Бюро утверждало, что располагает доказательствами этого, но публично никогда не предоставляло их. Официальный Тегеран всегда отрицал свою причастность к пропаже Левинсона.

В условиях запрета на официальные контакты с Ираном ФБР пыталось добиться освобождения Левинсона через международные правозащитные и религиозные организации, а также самых разных посредников — например, через российского бизнесмена Олега Дерипаску, имеющего в Иране хорошие бизнес-связи. В обмен на помощь Дерипаски в установлении контактов ФБР способствовало в выдаче ему в 2009 году американской визы — до этого Госдепартамент отказывался пускать бизнесмена в США из-за его предполагаемых связей с организованной преступностью. Сам Дерипаска впоследствии утверждал , что соглашение об освобождении было почти достигнуто, но сорвалось в самый последний момент из-за отказа Госдепартамента его утвердить.

Последние прямые доказательства того, что Левинсон жив, его семья получила в конце 2010 и начале 2011 года — это были видеозаписи и фотографии, на которых он был в оранжевой робе заключенного. Власти США продолжали считать, что он жив, и не прекращали попыток вернуть его из Ирана.

25 марта семья Левинсона сообщила о его смерти. «Мы получили информацию от властей, которая позволила им и нам заключить, что наш любимый муж и отец умер в иранском плену», — говорится в сообщении. Что это была за информация, родные Левинсона не уточнили, отметив при этом, что им не известно ни время, ни место смерти агента. Семья Левинсона лишь подчеркнула, что он умер до начала пандемии COVID-19, жертвами которой в Иране, по официальным данным, стали более двух тысяч человек.