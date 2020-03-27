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Семья агента ФБР, пропавшего 13 лет назад во время секретной операции ЦРУ, сообщила о его смерти
27.03.2020 06:26 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти США пришли к выводу, что бывший агент ФБР Роберт Левинсон, пропавший в Иране в 2007 году, умер, находясь в заключении. Об этом сообщила его семья.
Левинсон пропал в марте 2007 года, когда поехал на встречу со своим источником на иранском острове Киш. Долгие годы власти США утверждали, что в Иране Левинсон работал в качестве частного аналитика, но в 2013 году агентство Associated Press выпустило расследование, в котором говорилось, что в Иран Левинсона послало ЦРУ — при этом у санкционировавших секретную командировку сотрудников не было соответствующих полномочий.
ЦРУ пришлось провести внутреннее расследование, по итогам которого трое высокопоставленных аналитиков были уволены, многие сотрудники получили дисциплинарные взыскания, а правила проведения операций были изменены. Управление также выплатило семье Левинсона 2,5 миллиона долларов компенсации и дополнительно 120 тысяч, которые агент должен был получить по контракту — это было сделано в досудебном порядке, так как ЦРУ хотело избежать слушаний и не допустить разглашения деталей операции.
За информацию о местонахождении Левинсона была объявлена награда в размере миллиона долларов. В ФБР считали, что за исчезновением агента стоят власти Ирана. Бюро утверждало, что располагает доказательствами этого, но публично никогда не предоставляло их. Официальный Тегеран всегда отрицал свою причастность к пропаже Левинсона.
В условиях запрета на официальные контакты с Ираном ФБР пыталось добиться освобождения Левинсона через международные правозащитные и религиозные организации, а также самых разных посредников — например, через российского бизнесмена Олега Дерипаску, имеющего в Иране хорошие бизнес-связи. В обмен на помощь Дерипаски в установлении контактов ФБР
Последние прямые доказательства того, что Левинсон жив, его семья получила в конце 2010 и начале 2011 года — это были видеозаписи и фотографии, на которых он был в оранжевой робе заключенного. Власти США продолжали считать, что он жив, и не прекращали попыток вернуть его из Ирана.
25 марта семья Левинсона
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За информацию о местонахождении Левинсона была объявлена награда в размере миллиона долларов. В ФБР считали, что за исчезновением агента стоят власти Ирана. Бюро...
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