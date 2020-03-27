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Европейский парламент одобрил пакет мер по борьбе с эпидемией коронавируса, предложенный Еврокомиссией
27.03.2020 09:18 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПо документу выделят 37 миллиардов евро на защиту европейской экономики от последствий распространения заболевания. Еврогруппе и Еврокомиссии предстоит составить финансовый план восстановления экономики ЕС. Предложения, как ожидается, внесут через две недели, рассказал глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита Евросоюза.
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Европейский парламент одобрил пакет мер по борьбе с эпидемией коронавируса, предложенный Еврокомиссией
По документу выделят 37 миллиардов евро на защиту европейской экономики от последствий распространения заболевания. Еврогруппе и Еврокомиссии предстоит...
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