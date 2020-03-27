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Аплодирует целый город: посмотрите, как в Канаде благодарят тех, кто работает во время пандемии
27.03.2020 12:24 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жители Ванкувера организовались через интернет ради того, чтобы отблагодарить людей, которым приходится работать во время пандемии: медиков, соцработников, продавцов, водителей и других. Для этого они устраивают масштабную акцию каждый вечер, при этом не выходя из дома. И, кажется, это самый простой способ выразить благодарность в условиях карантина.
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Жители Ванкувера организовались через соцсети.
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