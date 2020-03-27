Аплодирует целый город: посмотрите, как в Канаде благодарят тех, кто работает во время пандемии

Источник материала: Tut.by

Жители Ванкувера организовались через интернет ради того, чтобы отблагодарить людей, которым приходится работать во время пандемии: медиков, соцработников, продавцов, водителей и других. Для этого они устраивают масштабную акцию каждый вечер, при этом не выходя из дома. И, кажется, это самый простой способ выразить благодарность в условиях карантина.