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Аплодирует целый город: посмотрите, как в Канаде благодарят тех, кто работает во время пандемии

27.03.2020 12:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители Ванкувера организовались через интернет ради того, чтобы отблагодарить людей, которым приходится работать во время пандемии: медиков, соцработников, продавцов, водителей и других. Для этого они устраивают масштабную акцию каждый вечер, при этом не выходя из дома. И, кажется, это самый простой способ выразить благодарность в условиях карантина.

 
 
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