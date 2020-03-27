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Поклонник "Ислочи" Валерий Колонтай станет одним из героев сюжета программы "Главный эфир"
27.03.2020 19:49 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTУчил главного тренера "Ислочи" Виталия Жуковского истории в школе, предан клубу, который представляет Минский район, а в этом сезоне стал ярким персонажем чемпионата Беларуси, попав в телетрансляции различных европейских телеканалов. Поклонник "Ислочи" Валерий Колонтай станет одним из героев сюжета программы "Главный эфир" о том, как сейчас мир обсуждает наш футбол.
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Учил главного тренера "Ислочи" Виталия Жуковского истории в школе, предан клубу, который представляет Минский район, а в этом сезоне стал ярким персонажем...
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