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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Срочные меры по ограничению контактов вводит батальон НАТО, дислоцированный в Литве Срочные меры по ограничению контактов вводит сводный батальон НАТО передового базирования, дислоцированный в Литве. В военном подразделении на сегодня выявлено...

Срочные меры по ограничению контактов вводит сводный батальон НАТО передового базирования, дислоцированный в Литве. В военном подразделении на сегодня выявлено уже 23 случая заражения COVID-19. Первым заболел военнослужащий из Нидерландов. С тяжелыми симптомами его отправили на родину спецрейсом военного самолета. Национальности других зараженных не раскрываются. Известно, что в батальоне под командованием Германии служат военные и гражданские из Норвегии, Хорватии, Чехии, Бельгии, Исландии и Люксембурга.