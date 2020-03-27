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Срочные меры по ограничению контактов вводит батальон НАТО, дислоцированный в Литве

27.03.2020 19:49 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Срочные меры по ограничению контактов вводит сводный батальон НАТО передового базирования, дислоцированный в Литве. В военном подразделении на сегодня выявлено уже 23 случая заражения COVID-19. Первым заболел военнослужащий  из Нидерландов. С тяжелыми симптомами его отправили на родину спецрейсом военного самолета. Национальности других зараженных не раскрываются. Известно, что в батальоне под командованием Германии  служат военные и гражданские из Норвегии, Хорватии, Чехии, Бельгии, Исландии и Люксембурга.
 
 
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Срочные меры по ограничению контактов вводит сводный батальон НАТО передового базирования, дислоцированный в Литве. В военном подразделении на сегодня выявлено...
 
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