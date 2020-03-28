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На турецко-греческой границе сгорел палаточный городок мигрантов

28.03.2020 15:38 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Никто не пострадал. Некоторые источники утверждают, что переселенцы сами поджигали свои палатки за ненадобностью. По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, сейчас часть мигрантов везут на новые места жительства - они будут размещены в девяти провинциях страны. Греция свои границы для беженцев закрыла. Всех, кто нарушил миграционное законодательство страны, ждет депортация.
 
 
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Никто не пострадал. Некоторые источники утверждают, что переселенцы сами поджигали свои палатки за ненадобностью. По словам министра внутренних дел Турции...
 
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