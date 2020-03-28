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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На турецко-греческой границе сгорел палаточный городок мигрантов Никто не пострадал. Некоторые источники утверждают, что переселенцы сами поджигали свои палатки за ненадобностью. По словам министра внутренних дел Турции...

Никто не пострадал. Некоторые источники утверждают, что переселенцы сами поджигали свои палатки за ненадобностью. По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, сейчас часть мигрантов везут на новые места жительства - они будут размещены в девяти провинциях страны. Греция свои границы для беженцев закрыла. Всех, кто нарушил миграционное законодательство страны, ждет депортация.