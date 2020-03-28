ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дональд Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе к Пасхе

28.03.2020 21:40 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

О нецелесообразности введения карантина заявил американский президент. Дональд Трамп подчеркнул, что хотел бы отменить введенные в США ограничения, чтобы страна была открыта и «рвалась в бой» уже к Пасхе. Объяснения простые - из-за карантина страдает экономика, Америка может оказаться в обширной рецессии. А всего несколько недель назад, по его словам, в США были лучшие экономические показатели в истории. Теперь же все остановилось.

В Бразилии призывают отказаться от антипандемической тактики "выжженной земли"

Такого же мнения придерживается и Президент Бразилии  Жаир Болсонару. Он призывает  муниципальные власти отказаться от политики «выжженной земли»: закрытия торговли, запрета общественного транспорта и тому подобного. Необходимо сохранить рабочие места и средства к существованию семей. Нужно вернуться к нормальной жизни. К этим же выводам приходят и лидеры других государств. Об экономике надо думать не меньше, чем о здоровье нации.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О нецелесообразности введения карантина заявил американский президент. Дональд Трамп подчеркнул, что хотел бы отменить введенные в США ограничения, чтобы страна...
 
Новости дня
Новости в мире
 
На турецко-греческой границе сгорел палаточный городок мигрантов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика