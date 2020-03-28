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Дональд Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе к Пасхе
28.03.2020 21:40 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTО нецелесообразности введения карантина заявил американский президент. Дональд Трамп подчеркнул, что хотел бы отменить введенные в США ограничения, чтобы страна была открыта и «рвалась в бой» уже к Пасхе. Объяснения простые - из-за карантина страдает экономика, Америка может оказаться в обширной рецессии. А всего несколько недель назад, по его словам, в США были лучшие экономические показатели в истории. Теперь же все остановилось.
В Бразилии призывают отказаться от антипандемической тактики "выжженной земли"Такого же мнения придерживается и Президент Бразилии Жаир Болсонару. Он призывает муниципальные власти отказаться от политики «выжженной земли»: закрытия торговли, запрета общественного транспорта и тому подобного. Необходимо сохранить рабочие места и средства к существованию семей. Нужно вернуться к нормальной жизни. К этим же выводам приходят и лидеры других государств. Об экономике надо думать не меньше, чем о здоровье нации.
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О нецелесообразности введения карантина заявил американский президент. Дональд Трамп подчеркнул, что хотел бы отменить введенные в США ограничения, чтобы страна...
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