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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Токио как раз в период цветения сакуры выпал снег Невероятные кадры приходят из Японии. В Токио как раз в период цветения сакуры выпал снег. Розовые цветы, припорошенные снегом, - явление действительно редкое....

Невероятные кадры приходят из Японии. В Токио как раз в период цветения сакуры выпал снег. Розовые цветы, припорошенные снегом, - явление действительно редкое. Последний раз такое случалось здесь 10 лет назад. Примечательно, что еще вчера в городе температура воздуха составляла 23 градуса тепла. Однако сегодня она резко упала до нуля. По прогнозам синоптиков, за день в столице Японии может выпасть до пяти сантиметров снега.