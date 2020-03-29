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В Токио как раз в период цветения сакуры выпал снег

29.03.2020 15:24 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Невероятные кадры приходят из Японии. В Токио как раз в период цветения сакуры  выпал снег. Розовые цветы, припорошенные снегом, - явление действительно редкое. Последний раз такое случалось здесь 10 лет назад. Примечательно, что еще вчера в городе температура воздуха составляла 23 градуса тепла. Однако сегодня она резко упала до нуля. По прогнозам синоптиков, за день в столице Японии может выпасть до пяти сантиметров снега. 
 
 
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Невероятные кадры приходят из Японии. В Токио как раз в период цветения сакуры  выпал снег. Розовые цветы, припорошенные снегом, - явление действительно редкое....
 
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