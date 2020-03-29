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Власти обязали всех жителей Москвы не покидать дома

29.03.2020 20:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выйти из дома можно будет только за продуктами или в аптеку, а также чтобы выгулять домашних животных. В ближайшие же дни попасть на улицу удастся только по пропускам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает РБК.

С понедельника, 30 марта, для жителей Москвы будет введен режим домашней самоизоляции вне зависимости от их возраста, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Покидать квартиры будет разрешено только для обращения за экстренной медицинской помощью и для поездок на работу в случае необходимости. Также выйти на улицу разрешат за продуктами, в аптеку или для того, чтобы выгулять домашних животных (на расстоянии не более 100 м от дома) или вынести мусор.

В ближайшие дни при этом выходить из дома можно будет только имея при себе специальный пропуск, сообщил мэр. По его словам, за выполнением ограничений в Москве будет следить «умная» система контроля, которую развернут в столице в скором времени. «Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — отметил Собянин.

Несмотря на введенные меры, режим домашней самоизоляции не запрещает гражданам приезжать или покидать столицу. «Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу», — заявил мэр.

 
 
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Выйти из дома можно будет только за продуктами или в аптеку, а также чтобы выгулять домашних животных. В ближайшие же дни попасть на улицу удастся только по...
 
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