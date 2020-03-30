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Трамп: США не будут оплачивать охрану принцу Гарри и его семье. Гарри и Меган: мы и не просили
30.03.2020 07:50 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Британский принц Гарри и члены его семьи не намерены просить у властей США обеспечивать их охрану. Об этом сообщил в воскресенье вечером официальный представитель принца, отвечая на
«Герцог и герцогиня [Сассекские] не планируют просить американское правительство выделить ресурсы для обеспечения их безопасности. Организация охраны уже была оплачена из частных источников», — заявил представитель супругов, слова которого приводит вещательная корпорация
Ранее газета
Ранее канадское правительство также объявило о том, что с апреля перестанет оказывать герцогу и герцогине какую-либо помощь в обеспечении их охраны. По оценкам британских СМИ, в год на эти цели требуется до £10 млн ($ 12,5 млн).
8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга через свой Instagram сообщили о намерении пойти на сенсационный шаг, отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и обеспечив себе финансовую независимость. Как отмечают британские СМИ, одной из причин такого решения могло стать повышенное внимание британских таблоидов к жизни супружеской четы.
Впоследствии Букингемский дворец информировал, что с 31 марта пара больше не сможет представлять королеву Великобритании Елизавету II в официальных поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Также было объявлено о том, что семья принца более не будет получать бюджетные средства, за счет которых покрывались расходы герцога и герцогини Сассекских, сопряженные с их официальной ролью членов монаршей фамилии. По данным
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Британский принц Гарри и члены его семьи не намерены просить у властей США обеспечивать их охрану. Это реакция на слова президента США Дональда Трампа, заявившего,...
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