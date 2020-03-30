ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Трамп: США не будут оплачивать охрану принцу Гарри и его семье. Гарри и Меган: мы и не просили

30.03.2020 07:50 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Британский принц Гарри и члены его семьи не намерены просить у властей США обеспечивать их охрану. Об этом сообщил в воскресенье вечером официальный представитель принца, отвечая на слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, ранее написавшего в своем Twitter, что принц и его супруга должны будут сами платить за свою охрану, проживая в Калифорнии.


Фото: Reuters

«Герцог и герцогиня [Сассекские] не планируют просить американское правительство выделить ресурсы для обеспечения их безопасности. Организация охраны уже была оплачена из частных источников», — заявил представитель супругов, слова которого приводит вещательная корпорация Би-би-си.

Ранее газета The Sun сообщила о том, что принц вместе со своей женой американкой Меган Маркл и их 10-месячным сыном Арчи на прошлой неделе покинул Канаду, чтобы поселиться в Калифорнии. В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что «США не будут платить за обеспечение их безопасности», а взять расходы на себя обязаны сами супруги.

Ранее канадское правительство также объявило о том, что с апреля перестанет оказывать герцогу и герцогине какую-либо помощь в обеспечении их охраны. По оценкам британских СМИ, в год на эти цели требуется до £10 млн ($ 12,5 млн).

8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга через свой Instagram сообщили о намерении пойти на сенсационный шаг, отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и обеспечив себе финансовую независимость. Как отмечают британские СМИ, одной из причин такого решения могло стать повышенное внимание британских таблоидов к жизни супружеской четы.

Впоследствии Букингемский дворец информировал, что с 31 марта пара больше не сможет представлять королеву Великобритании Елизавету II в официальных поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Также было объявлено о том, что семья принца более не будет получать бюджетные средства, за счет которых покрывались расходы герцога и герцогини Сассекских, сопряженные с их официальной ролью членов монаршей фамилии. По данным The Daily Telegraph, в течение ближайшего года обеспечивать нужды своего сына и членов его семьи будет из личных средств наследник британского престола принц Уэльский Чарльз.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британский принц Гарри и члены его семьи не намерены просить у властей США обеспечивать их охрану. Это реакция на слова президента США Дональда Трампа, заявившего,...
 
Новости дня
Новости в мире
 
КНДР испытала сверхтяжелую многозарядную пусковую установку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика