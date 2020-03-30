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Резкое похолодание в Европе и Южной Азии

30.03.2020 09:04 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Резкое похолодание накрыло и другие страны Европы. Арктический воздух пришел в Россию, Украину, Литву, Латвию, а также в Великобританию. В нескольких районах королевства выпал мокрый снег. Осадки и минус метеорологи здесь прогнозируют на всю неделю. Сильный шторм с градом обрушился на Пакистан. Наибольшее число осадков зафиксировано в северо-восточной провинции Пенджаб. О пострадавших и каком-либо ущербе не сообщается.
 
 
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Резкое похолодание накрыло и другие страны Европы. Арктический воздух пришел в Россию, Украину, Литву, Латвию, а также в Великобританию. В нескольких районах...
 
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