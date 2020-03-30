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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Резкое похолодание в Европе и Южной Азии Резкое похолодание накрыло и другие страны Европы. Арктический воздух пришел в Россию, Украину, Литву, Латвию, а также в Великобританию. В нескольких районах...

Резкое похолодание накрыло и другие страны Европы. Арктический воздух пришел в Россию, Украину, Литву, Латвию, а также в Великобританию. В нескольких районах королевства выпал мокрый снег. Осадки и минус метеорологи здесь прогнозируют на всю неделю. Сильный шторм с градом обрушился на Пакистан. Наибольшее число осадков зафиксировано в северо-восточной провинции Пенджаб. О пострадавших и каком-либо ущербе не сообщается.