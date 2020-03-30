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Режим самоизоляции начался в Москве

30.03.2020 09:08 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Все жители Москвы с 30 марта должны находиться на режиме домашней самоизоляции, он продлится до 3 апреля включительно.

Информация об этом размещена на сайте мэра российской столицы Сергея Собянина 29 марта.

Домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей города независимо от возраста. Граждане смогут выходить только в случаях, если

  • Им нужна медицинская помощь
  • Необходимы продукты (в самый ближайший магазин)
  • Нужно вынести мусор
  • Выгулять домашних животных
  • Поехать на работу (если требуется).

Мэр отмечает, что в ближайшие дни будет разработана «умная» система контроля, которая позволит отслеживать соблюдение режима самоизоляции и перемещение граждан.

«Сегодня мной подписан указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019. Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», - написал Собянин.

Напомним, с 00:00 чаов 30 марта Россия также ограничивается любые полеты в другие страны.

«С 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 г. временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации», - информирует российское правительство.

 
 
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Все жители Москвы с 30 марта должны находиться на режиме домашней самоизоляции, он продлится до 3 апреля включительно.
 
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