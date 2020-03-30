Режим самоизоляции начался в Москве

Все жители Москвы с 30 марта должны находиться на режиме домашней самоизоляции, он продлится до 3 апреля включительно.

Информация об этом размещена на сайте мэра российской столицы Сергея Собянина 29 марта.

Домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей города независимо от возраста. Граждане смогут выходить только в случаях, если

Им нужна медицинская помощь

Необходимы продукты (в самый ближайший магазин)

Нужно вынести мусор

Выгулять домашних животных

Поехать на работу (если требуется).

Мэр отмечает, что в ближайшие дни будет разработана «умная» система контроля, которая позволит отслеживать соблюдение режима самоизоляции и перемещение граждан.

«Сегодня мной подписан указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019. Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», - написал Собянин.

Напомним, с 00:00 чаов 30 марта Россия также ограничивается любые полеты в другие страны.