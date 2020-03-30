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США не будут платить за охрану принца Гарри и Меган Маркл

30.03.2020 09:04 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Платить придется самим. США отказываются выделять деньги на безопасность принца Гарри и Меган Маркл, которые недавно переехали в Лос-Анджелес. Об этом заявил американский лидер в своем "Твиттере". При этом Трамп отметил, что он "большой друг и поклонник" королевы Елизаветы. После заявления принца Гарри и Меган Маркл о выходе из королевской семьи, чета переехала в Канаду. Теперь семейство перебралось в США. Официальный представитель супругов заявил, что обращение к американскому правительству о предоставлении средств на охрану не планировалось.

 
 
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Платить придется самим. США отказываются выделять деньги на безопасность принца Гарри и Меган Маркл, которые недавно переехали в Лос-Анджелес. Об этом заявил...
 
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