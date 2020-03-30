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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США не будут платить за охрану принца Гарри и Меган Маркл Платить придется самим. США отказываются выделять деньги на безопасность принца Гарри и Меган Маркл, которые недавно переехали в Лос-Анджелес. Об этом заявил...

Платить придется самим. США отказываются выделять деньги на безопасность принца Гарри и Меган Маркл, которые недавно переехали в Лос-Анджелес. Об этом заявил американский лидер в своем "Твиттере". При этом Трамп отметил, что он "большой друг и поклонник" королевы Елизаветы. После заявления принца Гарри и Меган Маркл о выходе из королевской семьи, чета переехала в Канаду. Теперь семейство перебралось в США. Официальный представитель супругов заявил, что обращение к американскому правительству о предоставлении средств на охрану не планировалось.