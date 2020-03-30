Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Японии впервые одобрили запрет на пластиковые пакеты в магазинах Под запрет попадает как продажа, так и бесплатная раздача пакетов на кассе магазинов. Городские власти пока не определились, какие именно санкции ожидают...

Под запрет попадает как продажа, так и бесплатная раздача пакетов на кассе магазинов. Городские власти пока не определились, какие именно санкции ожидают нарушающих постановление, однако пообещали придавать их имена публичной огласке. Ограничение вступит в силу 1 января 2021 года.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите