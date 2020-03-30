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В Японии впервые одобрили запрет на пластиковые пакеты в магазинах

30.03.2020 16:32 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Под запрет попадает как продажа, так и бесплатная раздача пакетов на кассе магазинов. Городские власти пока не определились, какие именно санкции ожидают нарушающих постановление, однако пообещали придавать их имена публичной огласке. Ограничение вступит в силу 1 января 2021 года.

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Под запрет попадает как продажа, так и бесплатная раздача пакетов на кассе магазинов. Городские власти пока не определились, какие именно санкции ожидают...
 
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