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В Японии впервые одобрили запрет на пластиковые пакеты в магазинах
30.03.2020 16:32 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПод запрет попадает как продажа, так и бесплатная раздача пакетов на кассе магазинов. Городские власти пока не определились, какие именно санкции ожидают нарушающих постановление, однако пообещали придавать их имена публичной огласке. Ограничение вступит в силу 1 января 2021 года.
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Под запрет попадает как продажа, так и бесплатная раздача пакетов на кассе магазинов. Городские власти пока не определились, какие именно санкции ожидают...
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