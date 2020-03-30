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Резкое похолодание наступило в ряде стран Европы
30.03.2020 19:48 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTАрктический воздух через Россию пришел в Литву, Латвию, а также Великобританию. В нескольких районах королевства выпал мокрый снег. В стране в настоящее время действуют 30 предупреждений о затоплениях. Метеорологи прогнозируют на ближайшую неделю похолодание и ливневые дожди в Шотландии и восточной Англии.
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Арктический воздух через Россию пришел в Литву, Латвию, а также Великобританию. В нескольких районах королевства выпал мокрый снег. В стране в настоящее время...
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