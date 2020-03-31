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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Необычный помощник появился в одном из супермаркетов Германии Робот по имени Пеппер дает покупателям советы, как сделать поход за продуктами безопасным и правильным. Например, Пеппер напоминает о том, что у касс нужно...

Робот по имени Пеппер дает покупателям советы, как сделать поход за продуктами безопасным и правильным. Например, Пеппер напоминает о том, что у касс нужно соблюдать дистанцию, а еще не паниковать и не скупать все подряд. Посетители признаются, что улыбчивый робот действительно поднимает настроение.