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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Принц Гарри и Меган Маркл сегодня официально прощаются со статусом членов королевской семьи Уже завтра супруги лишатся монарших привилегий и права представлять корону на официальных мероприятиях. С этого момента пара должна сама обеспечивать свою охрану...

Уже завтра супруги лишатся монарших привилегий и права представлять корону на официальных мероприятиях. С этого момента пара должна сама обеспечивать свою охрану и оплачивать жилье. Правда, за ними остаются дворянские титулы герцога и герцогини Сассекских, а принц Гарри сохранит офицерское звание в британской армии. В настоящее время Меган и Гарри живут в Лос-Анджелесе, где и собираются работать в дальнейшем. Представлять интересы пары будет голливудская PR-компания Sunshine Sachs.