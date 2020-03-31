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В Европе в последние дни марта резкое похолодание
31.03.2020 21:40 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ ряде регионов Германии выпал снег. В Берлине припорошены улицы, машины и дорожные знаки. Похожая картина и во французской Тулузе. Впрочем, там он уже завтра растает, в регионе ожидается потепление. Этого не скажешь о странах Балтии. Там столбики термометров все еще на отметке ниже нуля. Мокрый снег и в Соединенном Королевстве. В стране в настоящее время действуют 30 предупреждений о затоплениях. Метеорологи прогнозируют на ближайшую неделю похолодание и ливневые дожди в Шотландии и восточной Англии.
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В ряде регионов Германии выпал снег. В Берлине припорошены улицы, машины и дорожные знаки. Похожая картина и во французской Тулузе. Впрочем, там он уже завтра...
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