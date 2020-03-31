Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Европе в последние дни марта резкое похолодание В ряде регионов Германии выпал снег. В Берлине припорошены улицы, машины и дорожные знаки. Похожая картина и во французской Тулузе. Впрочем, там он уже завтра...

В ряде регионов Германии выпал снег. В Берлине припорошены улицы, машины и дорожные знаки. Похожая картина и во французской Тулузе. Впрочем, там он уже завтра растает, в регионе ожидается потепление. Этого не скажешь о странах Балтии. Там столбики термометров все еще на отметке ниже нуля. Мокрый снег и в Соединенном Королевстве. В стране в настоящее время действуют 30 предупреждений о затоплениях. Метеорологи прогнозируют на ближайшую неделю похолодание и ливневые дожди в Шотландии и восточной Англии.