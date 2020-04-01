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Украина поддержала санкции против Беларуси
02.04.2020 07:00 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Семь европейских стран присоединились к ограничительным мерам Евросоюза в отношении Беларуси, в том числе Украина, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
К этому решению присоединились страны — кандидаты на вступление в ЕС Республика Северная Македония, Черногория и Албания, потенциальный кандидат на вступление Босния и Герцеговина, участники Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина,
В ЕС заявляют, что страны, присоединившиеся к санкциям, обеспечат соответствие своей национальной политики упомянутому решению Совета ЕС: "Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его",
17 февраля Совет ЕС
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Семь европейских стран присоединились к ограничительным мерам Евросоюза в отношении Беларуси, в том числе Украина, говорится в заявлении верховного...
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