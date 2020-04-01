Украина поддержала санкции против Беларуси

Семь европейских стран присоединились к ограничительным мерам Евросоюза в отношении Беларуси, в том числе Украина, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

К этому решению присоединились страны — кандидаты на вступление в ЕС Республика Северная Македония, Черногория и Албания, потенциальный кандидат на вступление Босния и Герцеговина, участники Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина, пишут Naviny.by.

В ЕС заявляют, что страны, присоединившиеся к санкциям, обеспечат соответствие своей национальной политики упомянутому решению Совета ЕС: "Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", сообщает Лига.нет.