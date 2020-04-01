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Украина поддержала санкции против Беларуси

02.04.2020 07:00 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Семь европейских стран присоединились к ограничительным мерам Евросоюза в отношении Беларуси, в том числе Украина, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

К этому решению присоединились страны — кандидаты на вступление в ЕС Республика Северная Македония, Черногория и Албания, потенциальный кандидат на вступление Босния и Герцеговина, участники Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина, пишут Naviny.by.

В ЕС заявляют, что страны, присоединившиеся к санкциям, обеспечат соответствие своей национальной политики упомянутому решению Совета ЕС: "Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", сообщает Лига.нет.

17 февраля Совет ЕС продлил санкции в отношении Беларуси — эмбарго на поставки оружия и техники, визовые санкции против четырех белорусских граждан — до 28 февраля 2021 года. Затем Евросоюз примет очередное решение о продлении или отмене санкций. Ранее Беларусь неоднократно предлагала Евросоюзу снять эти санкции.

 
 
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Семь европейских стран присоединились к ограничительным мерам Евросоюза в отношении Беларуси, в том числе Украина, говорится в заявлении верховного...
 
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