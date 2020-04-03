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Королева Великобритании Елизавета II 5 апреля выступит с обращением к нации

03.04.2020 18:13 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Это событие исключительной редкости: за 68 лет правления она делала это всего 3 раза. Трансляция начнется в 20:00 по Лондону (22:00 по Минску).
 
Теги: Минск
 
 
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Это событие исключительной редкости: за 68 лет правления она делала это всего 3 раза. Трансляция начнется в 20:00 по Лондону (22:00 по Минску).
 
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Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
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Газета Авангард
Новости Волковыска
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Полымя
Единство
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