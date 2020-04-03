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Королева Великобритании Елизавета II 5 апреля выступит с обращением к нации
03.04.2020 18:13 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЭто событие исключительной редкости: за 68 лет правления она делала это всего 3 раза. Трансляция начнется в 20:00 по Лондону (22:00 по Минску).
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Это событие исключительной редкости: за 68 лет правления она делала это всего 3 раза. Трансляция начнется в 20:00 по Лондону (22:00 по Минску).
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