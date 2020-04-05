Главным оппозиционером Британии стал Кир Стармер

Источник материала: Tut.by

Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании выбрала своим новым лидером Кира Стармера, передает Reuters. Он победил на выборах, которые проводились среди членов партии с конца февраля по начало апреля, с 56,2% голосов. Депутатом от Лейбористской партии Стармер был избран в 2015 году.





Смена главы партии произошла после тяжелого поражения на последних парламентских выборах.

Бывший адвокат-правозащитник, который, например, представлял Марину Литвиненко в Стасбургском суде, затем — глава Королевской прокурорской службы Англии и Уэльса, 57-летний сэр Кир Стармер считается «еврооптимистом». Он сменил во главе партии 70-летнего Джереми Корбина — человека, которого в Британии считают одним из главных соавторов Brexit. Основными соперниками нового лидера партии на выборах были Ребекка Лонг-Бейли, которую называли «продолжением Корбина», и Лиза Нэнди.

Стармер заявил, что вступает в должность в крайне необычные времена, но что это для него высокая честь и отвестственность. Он заверил, что парламентская оппозиция и в нынешних непростых условиях будет выполнять свою роль.

«Если мы увидим ошибки и промахи правительства, если оно будет делать что-то недостаточно бысто, мы призовем его к ответственности», — заявил Стармер.

Джереми Корбин всю жизнь был крайне левым по британским меркам бунтарем, боровшимся с мировым империализмом и капитализмом и почитавшим Фиделя Кастро и Уго Чавеса, напоминает Русская служба BBC .

Стармер — тоже левый, но заметно более умеренный и сдержанный политик. От него ждут если не возврата от внешнего радикализма корбинистов к умеренному и респектабельному «новому лейборизму» эпохи Тони Блэра, то по крайней мере шагов в эту сторону.

Лейбористская партия при Стармере наверняка будет требовать сохранения как можно более тесных связей в процессе «развода» Великобритании с ЕС. Положение о втором референдуме включили в программу лейбористов на выборах 2019 года.