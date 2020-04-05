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В Испании начал снижаться уровень смертности от COVID-19
05.04.2020 15:38 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Испании начал снижаться уровень смертности от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса. По словам ученых, число погибших уменьшается второй день подряд. В правительстве страны уверены: после Пасхи часть секторов экономики страны будет восстановлена с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.
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В Испании начал снижаться уровень смертности от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса. По словам ученых, число погибших уменьшается...
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