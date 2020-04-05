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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Испании начал снижаться уровень смертности от COVID-19 В Испании начал снижаться уровень смертности от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса. По словам ученых, число погибших уменьшается...

В Испании начал снижаться уровень смертности от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса. По словам ученых, число погибших уменьшается второй день подряд. В правительстве страны уверены: после Пасхи часть секторов экономики страны будет восстановлена с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.