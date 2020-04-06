Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть, если не договорятся Москва и Эр-Рияд

Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты будут готовы ввести «очень значительные» пошлины на импортируемую нефть в том случае, если Россия и Саудовская Аравия не достигнут соглашения по снижении добычи для стабилизации рынка. Об этом на брифинге заявил президент США Дональд Трамп.



Президент США Дональд Трамп. Фото: Flickr / The White House

По его словам, США применят пошлины, если цены на нефть останутся на нынешнем уровне.

Как заявил Трамп, энергетика США «полностью независима» от поставок энергоресурсов из-за рубежа, поскольку у страны есть собственные запасы нефти. «И если бы ввел пошлины, то мы бы, по сути, говорили: «Мы не хотим иностранную нефть, мы просто будем использовать свою», — добавил он. Американский лидер считает, что помогло бы спасти нефтедобывающую промышленность страны.

В то же время Трамп не считает, что пошлины придется вводить, так как, по его словам, ни Россия, ни Саудовская Аравия «не получают пользу» от сложившейся на рынке ситуации.

В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться». По его словам, из-за падения цен на нефть страдают и Россия, и Саудовская Аравия, а ущерб от их спора ощущается во всем мире. О намерении ввести пошлины на нефть из России и Саудовской Аравии также заявили в Канаде.

Падение цен на нефть началось после того, как страны ОПЕК+ впервые с 2016 года не смогли договориться об условиях продления международного соглашения по ограничению добычи. Саудовская Аравия предложила дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, Россия выступала за сохранение прежних условий. С 1 апреля сделка перестала действовать.

2 апреля Трамп рассказал о переговорах между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии, и выразил уверенность, что стороны сократят объемы добычи нефти на 10−15 млн барр./сутки. В Кремле информацию о разговоре Путина с саудовским принцем опровергли. 3 апреля российский президент на совещании с руководителями нефтяных компаний, заявил о готовности Москвы снизить добычу нефти примерно на 10 млн барр./сутки, если к ней присоединятся страны ОПЕК и США.

Страны ОПЕК+ согласились провести внеочередную встречу, где планируется обсудить сокращение добычи нефти. Изначально сообщалось, что она должна пройти 6 апреля, однако затем ее перенесли на поздний срок.