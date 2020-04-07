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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Донбассе царит тишина В Донбассе впервые за долгое время воцарился режим тишины: как сообщается, стороны полностью прекратили огонь, концентрируясь исключительно на решении...

В Донбассе впервые за долгое время воцарился режим тишины: как сообщается, стороны полностью прекратили огонь, концентрируясь исключительно на решении эпидемических проблем. Продолжается согласование участков разведения, хотя переговоры идут непросто. В декабре прошлого года "нормандская четверка" потребовала к маю договориться о разведении сил на трех участках вдоль линии соприкосновения.