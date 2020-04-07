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В Донбассе царит тишина

07.04.2020 19:50 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Донбассе впервые за долгое время воцарился режим тишины: как сообщается, стороны полностью прекратили огонь, концентрируясь исключительно на решении эпидемических проблем. Продолжается согласование участков разведения, хотя переговоры идут непросто. В декабре прошлого года "нормандская четверка" потребовала к маю договориться о разведении сил на трех участках вдоль линии соприкосновения.
 
 
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В Донбассе впервые за долгое время воцарился режим тишины: как сообщается, стороны полностью прекратили огонь, концентрируясь исключительно на решении...
 
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