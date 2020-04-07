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Российские полицейские задержали двоих мужчин, которых подозревают в хищениях с банковских счетов

07.04.2020 19:50 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Психологическое давление и секунды на раздумье… Российские полицейские задержали двоих мужчин, которых подозревают в хищениях с банковских счетов. Схема их обмана была весьма тривиальна и все же актуальна. Злоумышленники звонили жертвам на мобильный телефон и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Далее в ход шли заученные фразы о том, что с карты абонента проводится подозрительный платеж на крупную сумму. 

Но выход есть… Дабы уберечь свои деньги, клиенту предлагали воспользоваться резервным счетом. Куда утекли сбережения доверчивых людей, расскажет Елизавета Лакотко. 

Авторитет и последовательность - основные методы психологического убеждения, которыми пользуются аферисты. Чтобы добиться доверия, своей жертве мошенники представляются значимыми персонами. А после того, как расположение получено, жулик приступает к следующему этапу - в ход идут заученные фразы, отработанные до автоматизма. Последователей такого сценария разоблачили российские полицейские. 

Ирина Волк, официальный представитель МВД России:  "Пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в хищении денежных средств с банковских счетов граждан. Фигуранты использовали следующую схему обмана. Они звонили на сотовые телефоны граждан и представлялись сотрудниками службы безопасности кредитного учреждения. Затем сообщали, что по карте клиента проводится подозрительный платеж на крупную сумму. Чтобы его остановить, нужно немедленно перевести денежные средства на резервный счет".

Жертва обмана свято верила, что резервный счет - это неприступная крепость. Однако на деле новым хранилищем становился счет злоумышленника. Кстати, основную часть денег подельники вкладывали в криптовалюту, но на черный день отложили. Во время обысков у подозреваемых изъяли свыше 25 миллионов российских рублей, а также технику, телефоны и даже оружие. Фигуранты заключены под стражу.

У виртуальных мошенников географии обмана нет, есть только цель - выманить как можно больше денег. Уже в отечественном МВД напоминают, что сценарии аферы могут быть разными. И здесь важно запомнить, что ни под какими предлогами не стоит сообщать незнакомцам данные своей карты или переводить деньги на сомнительные счета. 



 
 
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Психологическое давление и секунды на раздумье… Российские полицейские задержали двоих мужчин, которых подозревают в хищениях с банковских счетов. Схема их...
 
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