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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российские полицейские задержали двоих мужчин, которых подозревают в хищениях с банковских счетов Психологическое давление и секунды на раздумье… Российские полицейские задержали двоих мужчин, которых подозревают в хищениях с банковских счетов. Схема их...

Психологическое давление и секунды на раздумье… Российские полицейские задержали двоих мужчин, которых подозревают в хищениях с банковских счетов. Схема их обмана была весьма тривиальна и все же актуальна. Злоумышленники звонили жертвам на мобильный телефон и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Далее в ход шли заученные фразы о том, что с карты абонента проводится подозрительный платеж на крупную сумму.Но выход есть… Дабы уберечь свои деньги, клиенту предлагали воспользоваться резервным счетом. Куда утекли сбережения доверчивых людей, расскажетАвторитет и последовательность - основные методы психологического убеждения, которыми пользуются аферисты. Чтобы добиться доверия, своей жертве мошенники представляются значимыми персонами. А после того, как расположение получено, жулик приступает к следующему этапу - в ход идут заученные фразы, отработанные до автоматизма. Последователей такого сценария разоблачили российские полицейские.Жертва обмана свято верила, что резервный счет - это неприступная крепость. Однако на деле новым хранилищем становился счет злоумышленника. Кстати, основную часть денег подельники вкладывали в криптовалюту, но на черный день отложили. Во время обысков у подозреваемых изъяли свыше 25 миллионов российских рублей, а также технику, телефоны и даже оружие. Фигуранты заключены под стражу.У виртуальных мошенников географии обмана нет, есть только цель - выманить как можно больше денег. Уже в отечественном МВД напоминают, что сценарии аферы могут быть разными. И здесь важно запомнить, что ни под какими предлогами не стоит сообщать незнакомцам данные своей карты или переводить деньги на сомнительные счета.