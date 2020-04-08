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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Ухани всплеск заявлений на регистрацию брака После карантина в Ухани всплеск желающих пожениться! Специальная программа для подачи заявлений на регистрацию с трудом справляется с наплывом новобрачных - в...

После карантина в Ухани всплеск желающих пожениться! Специальная программа для подачи заявлений на регистрацию с трудом справляется с наплывом новобрачных - в работе сервера в конце концов возникли неполадки. Программой за день воспользовались почти в 3 раза больше посетителей, чем обычно.