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В Ухани всплеск заявлений на регистрацию брака

08.04.2020 19:40 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

После карантина в Ухани всплеск желающих пожениться! Специальная программа для подачи заявлений на регистрацию с трудом справляется с наплывом новобрачных - в работе сервера в конце концов возникли неполадки. Программой за день воспользовались почти в 3 раза больше посетителей, чем обычно.

 
 
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После карантина в Ухани всплеск желающих пожениться! Специальная программа для подачи заявлений на регистрацию с трудом справляется с наплывом новобрачных - в...
 
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Чырвоны прамень
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