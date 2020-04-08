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В Ухани всплеск заявлений на регистрацию брака
08.04.2020 19:40 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПосле карантина в Ухани всплеск желающих пожениться! Специальная программа для подачи заявлений на регистрацию с трудом справляется с наплывом новобрачных - в работе сервера в конце концов возникли неполадки. Программой за день воспользовались почти в 3 раза больше посетителей, чем обычно.
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После карантина в Ухани всплеск желающих пожениться! Специальная программа для подачи заявлений на регистрацию с трудом справляется с наплывом новобрачных - в...
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