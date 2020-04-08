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Лесные пожары сутки тушили в Боснии и Герцеговине
08.04.2020 19:40 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНа протяжении последних суток с лесными пожарами борются в Боснии и Герцеговине. Возгорания зафиксированы возле города Тузла. Помогает пожарным вертолет боснийской армии. Причиной возгорания могли стать местные жители, которые жгли поваленные деревья, прошлогодние листья и траву.
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На протяжении последних суток с лесными пожарами борются в Боснии и Герцеговине. Возгорания зафиксированы возле города Тузла. Помогает пожарным вертолет...
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