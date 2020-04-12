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В Японии нашли новый метод лечения болезни Альцгеймера

12.04.2020 16:08 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Как пишет издание Asahi, ученые из Киотского университета Японии успешно испытали вакцину, которая способна минимизировать нарушения в работе головного мозга. Действие препарата направлено на блокировку мутировавшего тау-белка, который вызывает болезнь Альцгеймера. Полученную вакцину протестировали на мышах, страдающих от болезни Альцгеймера. Заметное увеличение количества антител, вызванное действием вакцины, позволило сократить количество пораженных областей мозга у животных. Их поведение стало похожим на поведение здоровых собратьев. Прежде, чем использовать вакцину на людях, предстоит провести немало исследований. Но разработка уже является значимым вкладом в лечение деменции.
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Как пишет издание Asahi, ученые из Киотского университета Японии успешно испытали вакцину, которая способна минимизировать нарушения в работе головного мозга. ...
 
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