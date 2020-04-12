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На румынском курорте сошел оползень
12.04.2020 16:08 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЧП объявлено в центральных румынских горных курортах. В городе Азуга сошел мощный оползень. Экстренные службы эвакуировали более 130 человек. Им пришлось переночевать в местном спортзале. Оползень нес воду и деревья со склонов на дома в низине. Значительно пострадали некоторые домашние хозяйства.
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ЧП объявлено в центральных румынских горных курортах. В городе Азуга сошел мощный оползень. Экстренные службы эвакуировали более 130 человек. Им пришлось...
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